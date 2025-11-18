ou
Calcio, Coppa Italia: Modica e Messana si sfidano per un posto in semifinale. All'andata fu zero a zero

Cambia viabilità a Catanzaro, dal 22 inversione su corso Mazzini

Partiranno sabato prossimo, dalle 7.30, le modifiche alla viabilità nel centro di Catanzaro annunciate nei giorni scorsi.
Per consentire la realizzazione di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo viale dei Normanni, infatti, sarà invertito il senso di marcia su Corso Mazzini, la strada principale della città.
Questo comporterà anche una serie di modifiche ed inversioni anche sulle altre strade del centro.
Corso Mazzini, dunque, sarà percorribile sulla direzione sud-nord da Bellavista fino al Cavatore. La nuova viabilità, che ricalca le misure già adottate tra il 2011 e il 2019, fa sapere il Comune, "si è resa necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni su viale dei Normanni, la cui interdizione al traffico partirà lunedì 24 novembre, nel tratto compreso tra via Nuova e via Italia, per una durata presumibile di 60 giorni fino al termine dei lavori".
Gli agenti della Polizia locale presidieranno i punti principali oggetto di modifica della viabilità.
Chi proviene da sud può percorrere Viale Dei Normanni - Via Nuova - Via De Seta e raggiungere Corso Mazzini; per chi proviene da nord, giunti a Piazza Matteotti si avranno nuovi transiti, invertendo il senso di marcia di Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Gironda Veraldi; chi proviene dalla rotatoria Gualtieri può salire per Via Antonio Pelaggi (la rampa dell'Ospedale Vecchio) e raggiungere via Poerio.

