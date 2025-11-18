ou
Calcio, Coppa Italia: Modica e Messana si sfidano per un posto in semifinale. All'andata fu zero a zero

Modica, il Kiwanis celebra la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

CulturaRagusa

Il 20 novembre si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questa data è stata scelta perché commemora la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 da parte delle Nazioni Unite. L’istituzione ha lo scopo di garantire e proteggere i diritti di bambini e ragazzi, in modo che vivano un’infanzia e un’adolescenza serene, al riparo da maltrattamenti e abusi. Il Kiwanis Club di Modica non poteva mancare l’appuntamento attesa la mission del club service nel mondo (Saving the Children in the word), e ha organizzato degli incontri nelle scuole del territorio.
Mercoledì 19 novembre, la Giornata dei diritti, dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà sviluppata attraverso degli incontri formativi all’istituto comprensivo Statale “S. Marta- Ciaceri”, nel particolare dalle ore 9.00 alle ore 10.00 nel plesso di “Piano Ceci” e dalle 11.00 alle 12.00 nel Plesso “S. Elena”. Giovedì 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10,00 nel Plesso “S. Marta” e dalle 10,30 alle 11,30 nel Plesso “8 Marzo”.
Il programma prevede i saluti della dirigente scolastica prof.ssa Grazia Basile, quelli della presidente del Club di Modica del Kiwanis, prof.ssa Pina Angelico e del Luogotenente Governatore Kiwanis del distretto Italia San Marino, Div. 3 Sicilia Sud-Est, dr. Antonio Davì. Nel corso degli incontri saranno illustrati alcuni dei 54 articoli che compongono la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

