Calcio, Coppa Italia: Modica e Messana si sfidano per un posto in semifinale. All'andata fu zero a zero

Sfida da dentro o fuori tra Modica e Messana al "Pietro Scollo" di Modica. I rossoblù di mister Raciti, dopo lo 0-0 dell’andata, cercheranno la qualificazione in casa propria, in attesa di capire chi arriverà in semifinale tra Vittoria e Acquedolcese. La formazione di Pitino e Gugliotta dovrà fare a meno di due pilastri, assenti per squalifica, come Valenca e Intzidis, mentre tra gli infortuni compaiono i nomi di Maimone e Mallia. Resto del gruppo a disposizione per lo staff che lavora ormai da settimane per un cammino che fin qui ha regalato parecchie gioie e certezze importanti per il cammino di questa squadra. La Messana arriva da un pareggio in campionato che le ha fatto perdere terreno su Modica e Avola, sicuramente con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta in campionato e con la Coppa Italia come trofeo utile per la promozione diretta in Serie D. La formazione messinese nonostante abbia mancato l’appuntamento con la vittoria nelle ultime uscite è una squadra che esprime il miglior calcio nella categoria e che lotta per posizioni di vertice in questa stagione. I peloritani dovranno fare a meno dei giovani Bonasera e Madia, entrambi ai box per infortunio, ma potranno contare sul centrocampista Rizzo, assente per squalifica nelle ultime gare di campionato.

“Mercoledì ci aspetta una partita molto impegnativa afferma il mister del Modica, Filippo Raciti - Arriviamo dal buon risultato dell’andata e da una vittoria importante ottenuta in campionato domenica scorsa, mi aspetto una reazione forte da parte degli avversari. Vorranno sicuramente rifarsi anche della sconfitta in campionato contro di noi e questo renderà la gara ancora più intensa e combattuta. Noi però non possiamo permetterci di sottovalutare la Coppa perché è una competizione a cui teniamo. Daremo tutto per centrare l’obiettivo e regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi.”

Questi i convocati

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.

Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangarè.

Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Salvatore, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

Modica-Messana, mercoledì 19 novembre, ore 14,30, stadio Pietro Scollo. Arbitro: Roberto Patrizio di Palermo, assistenti Alessandro Cottone e David Bartolotta di Palermo.

NELLA FOTO, da sinistra: Raciti, Valenca, Intzidis.