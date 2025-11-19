Acireale, studentessa di 17 anni si lancia dal primo piano della scuola

Una studentessa di 17 anni di origini africane si è lanciata stamattina dal primo piano dell'istituto Brunelleschi di Acireale sotto gli occhi dell'insegnante che non è riuscita a fermarla. Il gesto sembrerebbe legato a una situazione familiare difficile e alla difficoltà del padre, di religione islamica, di accettare lo stile di vita occidentale della figlia. La giovane è stata portata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro. Arrivata in codice rosso, è stata ricoverata al Trauma Center: ha riportato un trauma toracico, le sue condizioni non sono gravi.