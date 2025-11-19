Progetto 'Ps Next +' dell'Asp di Siracusa selezionato fra i 37 finalisti

Il progetto "PS Next+" dell'Asp Siracusa è stato selezionato tra i 37 finalisti nazionali su oltre 250 progetti presentati da 93 aziende sanitarie per il prestigioso Lean Healthcare Award 2025, un appuntamento consolidato per l'innovazione nel settore sanitario italiano, la cui giornata finale si terrà a Roma il 20 novembre. Il progetto finalista dell'Asp di Siracusa rappresenta l'evoluzione di un modello digitale che mira a usare l'intelligenza artificiale per anticipare e gestire i flussi di pazienti nei Pronto Soccorso ed è stato realizzato dal team dei Sistemi informativi e Controllo di gestione diretto da Santo Pettignano. "PS Next+" segue il progetto pluripremiato "PS Smart", che ha già portato a risultati concreti per l'Asp di Siracusa, dalla riduzione dei tempi di permanenza media dei pazienti nei pronto soccorso, alla riduzione dei riaccessi di pazienti fragili over 65 ed è nato per trasformare il Pronto soccorso in un nodo strategico di connessione tra ospedale e territorio. Il nuovo progetto combina l'efficienza organizzativa con la capacità predittiva dell'intelligenza artificiale ed è in grado di eseguire simulazioni per prevedere afflussi e capacità, inviando alert precoci a reparti e servizi territoriali e generando report automatici. La visione è un Pronto Soccorso trasparente, predittivo e umano, che anticipa i bisogni operativi e restituisce più tempo alla cura del paziente.

"Risultare tra i finalisti al Lean Healthcare Award per l'Asp di Siracusa è già un successo - commenta il commissario straordinario Chiara Serpieri -. Con PS Next+ questa Azienda sta trasformando i Pronto soccorso nel cervello operativo di un ecosistema di cura integrato con l'obiettivo di utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare l'intelligenza umana, creando valore clinico e maggiore sicurezza per tutti i cittadini". "Il progetto è tecnicamente sostenibile perché basato su un'architettura open-source che riutilizza e potenzia gli investimenti PNRR

esistenti - spiega Santo Pettignano, direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione dell'Asp di Siracusa - come quelli per le Centrali operative territoriali. Stiamo fornendo ai nostri operatori un ulteriore strumento che li aiuta a prevenire le crisi, liberando il loro tempo per concentrarsi sulla cura del paziente, migliorando la sicurezza clinica dello stesso". Il premio Lean Healthcare Award è promosso da EY-Telos, in collaborazione con Fiaso, Federsanità, Simm e Università di Siena.