L’AVIS provinciale di Siracusa incontra la Comunità di Palazzolo Acreide

Il sindaco di Aci Sant'Antonio: gravi disservizi da Ast

CronacaCatania

Tornano a tenere banco i disservizi dell’‘Azienda Siciliana Trasporti’, e torna a sollevare la questione il Sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, che domanda a gran voce un intervento risolutore: “Abbiamo chiesto già da diversi giorni un incontro per il ripristino della linea soppressa ‘Santa Maria La Stella-Lavinaio’: ci è stato detto che saremmo stati contattati a stretto giro per un tavolo tecnico, ma ancora non abbiamo notizie, ed è un silenzio assordante! Credo che non si abbia chiaro il carattere assolutamente urgente del problema, che riveste un’importanza probabilmente sottovalutata.

“Oltre a questo – continua – si segnalano nuovamente gravi disservizi, ad esempio la questione degli autobus mezzi vuoti che saltano le fermate lasciando a piedi l’utenza. Ma cosa sta succedendo? L’‘AST’ si trova in totale anarchia? Prego chi di dovere di non lasciare i Sindaci senza informazioni in tal senso, perché sull’argomento i Sindaci sono assolutamente impotenti. Purtroppo, però, le famiglie, i genitori, i ragazzi, le lavoratrici, i lavoratori hanno noi come interfaccia, e non sappiamo davvero cosa rispondere a fronte di queste incredibili inefficienze!”.

