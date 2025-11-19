Sicurezza sulla Mare - Monti, sindaco di Canicattini chiede interventi strutturali

«Basta! Non è più sostenibile questa indifferenza nell’intervenire per mettere in sicurezza la SP 14 Maremonti che a causa di un manto stradale ormai vecchio on la pioggia diventa viscido e causa di incidenti anche gravi. È urgente, così come concordato con il Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, titolare della strada, intervenire per garantire che l’arteria che collega la zona costiera alla zona montana sia sicura». Così il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, a seguito dell’ennesimo incidente stradale di questa mattina alle porte di Canicattini Bagni che ha coinvolto due camion e due auto, all’altezza della Macelleria Aziendale, con il bilancio di quattro feriti, tra questi anche una bambina. Nel ringraziare i soccorsi immediati, dalla Polizia Municipale di Canicattini Bagni ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e al 118, il Sindaco Paolo Amenta ha ricordato come in questi anni non si sia smesso di richiedere a tutti i livelli un intervento definitivo per mettere in sicurezza un’arteria importante per il collegamento con la zona interna della provincia. Un’arteria il cui manto stradale ormai vecchio non garantisce la tenuta ai mezzi che vi transitano, in particolare con la pioggia. «Da anni chiediamo che si intervenga considerata la vetustà della strada, diventata un vero e proprio teatro di incidenti anche mortali – conclude il Sindaco Paolo Amenta -. Purtroppo abbiamo registrato indifferenza al nostro allarme, in particolare da parte dei Commissari del Libero Consorzio. Con l’insediamento della politica con il Presidente Michelangelo Giansiracusa abbiamo aperto un dialogo fattivo per intervenire e mettere in sicurezza la strada ad iniziare dal manto stradale vecchio e inadeguato, dalla pulizia, in particolare le caditorie laterali per impedire l’accumulo di acqua quando piove, e nel realizzare la segnaletica orizzontale e verticale. Siamo fiduciosi che il Presidente Giansiracusa si attiverà affinché gli impegni assunti diventino fatti concreti, e soprattutto urgenti».