Lions di Lentini premia 146 studenti dell'area Nord

In occasione della giornata internazionale degli studenti celebrata in tutto il mondo, il Lions club di Lentini presieduto dalla professoressa Maria Teresa Raudino, ha consegnato dei riconoscimenti agli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e a quelle delle superiori di Lentini, Carlentini e Francofonte. Sono stati Oltre 146 studenti meritevoli delle scuole di primo e secondo grado di Lentini, Carlentini e Francofonte che hanno ricevuto l’attestato di merito per aver raggiunto il 10 e 10 e lode alla scuola media e 100 e 100 e lode alle superiori. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, inserita nella “Giornata internazionale dello studente si è svolta martedi sera, presso l’auditorium “Emanuele Ferraro” dell’Iti di Carlentini, alla presenza di autorità civili, studenti e genitori e delle autorità lionistiche. Alla cerimonia di consegna degli attestati hanno partecipato la vice presidente del Lions Club Melissa Abbandonato, la segretaria Elisa Lombardo, la cerimoniera Loredana Fidone, presidente di Zona 19 Rossella Marchese, il presidente della VII circoscrizione del distretto 108Yb Lions Sicilia Fabio Gaudioso, il referente della VII circoscrizione GET del Distretto 108YB Angelo Lopresti, l’assessore del comune di Francofonte Francesco La Rocca, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi “Pirandello” Agata Carmelinda Gangemi, della “Guglielmo Marconi” Mariella Cristiano, la vice preside della “Carlo V” Laura Capodicasa, la responsabile del plesso “Liceo Gorgia” dell’Istituto superiore “Gorgia – Vittorini – Moncada” Elisa Lombardo. La manifestazione giunta alla quinta edizione è stata istituita dal sodalizio lentinese su proposta del presidente Angelo Lopresti. “Oggi è un giorno di festa e vedere così tanta gente che torna a ritrovarsi insieme in occasione di un evento emoziona- ha detto in un messaggio la presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino -. Ogni anno – ha aggiunto Angelo Lopresti – c’è sempre un’emozione e la voglia di incontrare i premiati ed i loro familiari è tanta, per tutti noi che a vario titolo operiamo nel mondo dei ragazzi. Per cui ritengo questo momento e la serata a loro dedicata che crea unità e esempio positivo per il mondo scolastico”. “Ringrazio il presidente Angelo Lopresti per aver pensato e istituito, - ha detto il presidente della VII circoscrizione Fabio Gaudioso - come questo, dando così la possibilità a tanti giovani studenti di questo territorio di essere apprezzati per i risultati raggiunti. È un incoraggiamento a continuare nel cammino che stanno facendo e a mettere sempre il massimo dell’impegno nelle cose che si fanno”. “ Un plauso ai soci del Lions di Lentini – ha aggiunto la presidente di zona 19 Rossella Marchese - il quale ringrazio ogni singolo socio nel portare avanti questa iniziativa meritevole che svolge un service sui tre comuni siracusani, e in questa occasione vuole lanciare ancora una volta il proprio segnale che l’istruzione è un tassello fondamentale per un solido percorso personale e allo stesso identifica nelle nuove generazioni il successo delle società future”.