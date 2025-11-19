Il Coro polifonico di Acate "Aura D'InCanto" a Roma per il Giubileo dei Cori e delle Corali

Il Coro Polifonico “Aura D’InCanto”, – diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana –, da sempre riferimento della Parrocchia San Nicolò di Bari di Acate, si accinge a vivere una particolare esperienza Giubilare, quale unico gruppo corale della Provincia e della Diocesi di Ragusa.

Il 22 e 23 novembre prenderà parte in Vaticano al Giubileo dei Cori e delle Corali, sperimentando giorni di spiritualità, di grazia e di condivisione di fede e musica insieme alle corali del mondo. L’attraversamento della Porta Santa della Basilica di San Pietro e gli appuntamenti alla presenza di Papa Leone XIV scandiranno le giornate dei gruppi corali che giungeranno nella Capitale. Il coro animerà la celebrazione eucaristica e terrà il concerto nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli in Roma.

«Un’occasione unica per vivere appieno la fede, in un contesto musicale che ci appartiene - spiega Aurora Muriana - e anche un’esperienza a cui volevamo partecipare e per la quale ci siamo preparati sia spiritualmente che attraverso lo studio dei canti. Il concerto sarà l’occasione per portare a Roma parte della sicilianità e della devozione che contraddistingue la nostra bella isola».