Catania, scoperta a San Cristoforo un'agenzia di scommesse abusiva

Bookmaker stranieri operavano in un'agenzia di scommesse clandestina. La scoperta è stata fatta, nel quartiere San Cristoforo di Catania dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di etnea. In particolare, insospettiti da un anomalo via vai di avventori in una cartoleria del quartiere, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno avviato una attività di investigazione e di osservazione.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di scoprire una vera e propria agenzia di scommesse clandestina, operante in totale assenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. L’azione dei poliziotti, infatti, ha permesso di verificare che, all’interno dell’attività commerciale, venivano raccolte scommesse per conto di bookmaker stranieri, privi di concessione ad operare in Italia, eludendo così i controlli contemplati dalla normativa di settore vigente e sottraendo l’intera attività alla vigilanza fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il titolare dell’esercizio, un pregiudicato catanese di 35 anni, ritenuto responsabile della gestione dell’illecita attività, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di raccolta scommesse e violazioni alla normativa sui giochi. L’attenzione dei poliziotti, alla luce dei risultati conseguiti, si inserisce nella costante azione di prevenzione e monitoraggio delle forme di illegalità economica che alimentano circuiti clandestini e privi di garanzie per il cittadino. Un fenomeno che, per la sua portata, si ripercuote negativamente non solo sulla sicurezza della collettività, ma anche sulla stabilità economica di interi nuclei familiari.