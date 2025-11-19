Ragusa, era ai domiciliari ma usciva di casa: va in carcere

La Polizia ha eseguito a Ragusa un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, trasferendolo in carcere. Il giovane era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto imputato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, il giovane è risultato assente dal domicilio in diverse occasioni, come accertato dagli agenti. Le violazioni sono state segnalate alla Procura che ha richiesto e ottenuto dal Tribunale l’emissione del provvedimento di aggravamento. L’indagato è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Ragusa.