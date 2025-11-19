L’AVIS provinciale di Siracusa incontra la Comunità di Palazzolo Acreide

La Presidente provinciale dell’Avis di Siracusa Carmela Petralito (nella foto) e il presidente della sezione di Palazzolo

Acreide Giuseppe Genovese, hanno incontrato il Sindaco della cittadina iblea Salvatore Gallo e

l’assessore ai Servizi Sociali Laura Giompaolo. Erano presenti la referente scuola Linda Colosa,

il tesoriere Antonio Cuna e le rappresentanti del Gruppo Giovanile dell’Associazione, per condividere e

recepire, a livello di comunità, il protocollo d’Intesa sottoscritto da ANCI Sicilia e AVIS regionale Sicilia.

Il protocollo risulta finalizzato a:

1. affrontare l'emergenza sangue promuovendo, sostenendo e sviluppando iniziative volte alla crescita

della cultura del volontariato in genere e del dono del sangue e dei suoi componenti in particolare,

quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidar

2. diffondere e sviluppare l'esperienza maturata, con l'obiettivo di intraprendere azioni di informazione

che coinvolgono la popolazione, a partire dai ragazzi che stanno per divenire maggiorenni, al fine della

diffusione della cultura della salute e

emocomponenti;

3. porre in essere esperienze di ricerca e di studio, progetti e stage presso sedi AVIS, in collaborazione

con i Comuni, che trovino valenza sociale nel motivare ed ampliare le scelte

servizio civile da parte dei giovani, anche alla luce delle realtà esistenti nel contesto europeo;

4. favorire, promuovere, sostenere, organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco

interesse, mirate a conseguire gli obiettivi prima indicati;

5. consentire l'utilizzo dei rispettivi siti istituzionali

presentare le diverse iniziative collegate al presente protocollo.

In occasione di tale incontro i rappresentanti dell’Avis hanno concordato eventi ed iniziative per la chiusura dell’anno 2025 e per

l’avvio della nuova annualità inerenti la promozione della finalità dell’Avis e la diffusione della cultura di

essere “Volontari gentili” in grado di prendersi cura degli altri costruendo relazioni profonde fondate

sull’ascolto, l’empatia e il sostegno.