L’AVIS provinciale di Siracusa incontra la Comunità di Palazzolo Acreide

CulturaSiracusa

La Presidente provinciale dell’Avis di Siracusa Carmela Petralito (nella foto) e il presidente della sezione di Palazzolo
Acreide Giuseppe Genovese, hanno incontrato il Sindaco della cittadina iblea Salvatore Gallo e
l’assessore ai Servizi Sociali Laura Giompaolo. Erano presenti la referente scuola Linda Colosa,
il tesoriere Antonio Cuna e le rappresentanti del Gruppo Giovanile dell’Associazione, per condividere e
recepire, a livello di comunità, il protocollo d’Intesa sottoscritto da ANCI Sicilia e AVIS regionale Sicilia.
Il protocollo risulta finalizzato a:
1. affrontare l'emergenza sangue promuovendo, sostenendo e sviluppando iniziative volte alla crescita
della cultura del volontariato in genere e del dono del sangue e dei suoi componenti in particolare,
quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidar
2. diffondere e sviluppare l'esperienza maturata, con l'obiettivo di intraprendere azioni di informazione
che coinvolgono la popolazione, a partire dai ragazzi che stanno per divenire maggiorenni, al fine della
diffusione della cultura della salute e
emocomponenti;
3. porre in essere esperienze di ricerca e di studio, progetti e stage presso sedi AVIS, in collaborazione
con i Comuni, che trovino valenza sociale nel motivare ed ampliare le scelte
servizio civile da parte dei giovani, anche alla luce delle realtà esistenti nel contesto europeo;
4. favorire, promuovere, sostenere, organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco
interesse, mirate a conseguire gli obiettivi prima indicati;
5. consentire l'utilizzo dei rispettivi siti istituzionali
presentare le diverse iniziative collegate al presente protocollo.
In occasione di tale incontro i rappresentanti dell’Avis hanno concordato eventi ed iniziative per la chiusura dell’anno 2025 e per
l’avvio della nuova annualità inerenti la promozione della finalità dell’Avis e la diffusione della cultura di
essere “Volontari gentili” in grado di prendersi cura degli altri costruendo relazioni profonde fondate
sull’ascolto, l’empatia e il sostegno.

