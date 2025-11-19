Catania, farina invasa da parassiti e topi morti: chiuso un supermercato

I carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito attività ispettive in due noti supermercati del capoluogo etneo, di cui non è stato reso noto il nome, sequestrando circa 400 chilogrammi di farine di vario tipo, in cattivo stato di conservazione e invase da parassiti. Uno dei supermercati è stato sottoposto a sospensione immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali per la presenza di infestanti, escrementi e carcasse di roditori in vari locali, specie in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti. Al termine delle operazioni i titolari delle due attività sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

Appresa la notizia il Codacons denuncia: "Siamo di fronte a un autentico attentato alla salute dei consumatori, una vicenda gravissima e totalmente incompatibile con la vendita di prodotti alimentari". Allo stesso tempo, il Codacons si chiede con forza perché non siano stati resi noti i nomi dei supermercati oggetto delle ispezioni. "La trasparenza - sottolinea l’associazione - è un diritto dei cittadini e un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica".