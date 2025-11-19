Presentata mozione di sfiducia a Schifani, le opposizioni: l’Ars voti prima della Finanziaria

Quindici punti per motivare la sfiducia al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sono contenuti in un documento di tre pagine a firma di Pd, Movimento cinque stelle e Controcorrente all’Ars. La mozione conta le firme di tutti i 23 deputati d’opposizione ma adesso, con l’Ars in piena sessione di bilancio, si apre la partita del calendario. Pd, M5s e Controcorrente, che chiedono anche agli altri deputati di firmare il documento, puntano ad ottenere la priorità nel calendario dei lavori rispetto alla Finanziaria.

"Questa è la mozione delle opposizioni, non è la mozione del Pd, del M5s o di Controcorrente. L'abbiamo redatta insieme e l'abbiamo condivisa con i colleghi parlamentari a riprova del fatto che c'è una regia, una volontà di creare un gruppo compatto e unito". Lo ha detto il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, durante la conferenza stampa convocata all'Ars per presentare la mozione di sfiducia al governatore siciliano Renato Schifani, insieme ai capigruppo di Pd, Michele Catanzaro, e M5s, Antonio De Luca. Per l'ex iena la mozione di sfiducia a Schifani ha "una valenza politica e pratica", perché è "l'unico strumento che abbiamo a disposizione per dare un segnale a questa maggioranza". "I siciliani capiranno chi sta dalla loro parte e chi dalla parte di questo governo di incapaci e indagati, ha detto La Vardera.