Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Il Modica batte la Messana (3 a 2) e vola in semifinale: incontrerà il Vittoria

Il Modica supera la Messana per tre reti a due nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e, dopo lo zero a zero dell’andata, approda alla semifinale: incontrerà il Vittoria che, al Gianni Cosimo, ha battuto per 5 a 1 l’Acquedolcese, già superata, zero a uno, all’andata. Tra Modica e Messana è stata una partita ricca di colpi di scena, indirizzata a proprio favore dai rossoblù locali grazie al gol , al 2’, da Cappello, servito da Bonanno. All’11’, Cappello si procura un calcio di rigore trasformato da Bonanno. La Messana riapre il match al 25’ con Biondo che ribatte in rete una respinta del portiere modicano. Ad un minuto della fine del primo tempo, il portiere della Messana, Ferrara, atterra fuori dall’area Torres lanciato a rete: espulsione con gli ospiti in dieci per tutta la ripresa che, all’8’, vede il terzo gol di Modica, ancora con uno scatenato Cappello su assist di Bonanno. Cala il ritmo di gioco e ne approfitta la Messana che, all’85’ si procura un calcio di rigore con Le Mura, trasformato da Franchi. Negli ultimi minuti il forcing degli ospiti, ma il Modica si difende bene senza correre ulteriori pericoli.