La Volley Modica prepara il riscatto: domenica arriva il Lecce

Archiviata la sconfitta sul campo della capolista Castellana Grotte, l'Avimec Modica di coach Enzo Distefano da ieri è tornata in palestra per preparare la sfida casalinga con l'Aurispa Lecce. I biancoazzurri cari al presidente Vanni Iacono, hanno come obiettivo la vittoria che manca da due settimane e prima di focalizzarsi sulla settimana di lavoro e puntare il mirino sulla sfida alla compagine pugliese hanno analizzato gli errori commessi al “PalaGrotte”. Poi tutti in palestra con l'obiettivo di migliorare sempre le prestazioni che in queste prime quattro giornate di campionato di serie A3 sono state buone, ma ora bisognerà evitare di avere le flessioni durante il match che poi sono state pagate a caro prezzo.

Coach Distefano, in campo vuole vedere al più presto una squadra sempre concentrata al massimo e chiede ai suoi atleti di non perdere la fiducia in se stessi, ma di continuare a lavorare sodo come si è fatto fino a ora e cercare la risalita in classifica.