Messina, studentessa picchiata da due coetanee a scuola: indagini

Una studentessa di un liceo di Messina è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due ragazze sedicenni, alla sesta ora, nel bagno dello spogliatoio della palestra attigua. A mettere fine alla violenza sarebbero stati alcuni studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica, come scrive la Gazzetta del Sud nel sito web. Le due giovani, che non frequenterebbero l’istituto, hanno approfittato della confusione per scappare dal plesso. Nella palestra, la studentessa è stata colpita con schiaffi, calci e pugni. Una delle due giovani che hanno picchiato la studentessa sarebbe una ex compagna di classe della vittima. I genitori della studentessa hanno presentato una denuncia, fornendo dettagli che potrebbero facilitare l’identificazione delle responsabilità. Anche l’istituto ha annunciato iniziative legali e attivato misure di sostegno psicologico per la giovane, profondamente scossa dall’episodio.

“Ritengo estremamente grave quanto accaduto al liceo Basile di Messina, dove una studentessa è stata aggredita, sembrerebbe, da coetanee esterne all’istituto. Se tale circostanza fosse confermata, sarebbe ancora più allarmante. Purtroppo episodi così violenti e inaccettabili, ai danni di studenti e personale scolastico, stanno diventando sempre più frequenti, e ciò non può essere tollerato”. Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano.