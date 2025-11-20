Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: festa ai Salesiani di Ragusa

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sabato 22 novembre 2025 alle ore 16.00, l’Oratorio Salesiano di Ragusa promuove un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla creatività e alla sensibilizzazione sui diritti dei più giovani. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, progetto finanziato dalla Regione Siciliana, e prevede la realizzazione del Murales dei Diritti, uno spazio condiviso in cui bambini, ragazzi e famiglie potranno lasciare un segno personale, esprimere desideri, raccontare i propri sogni e affermare i diritti che ritengono fondamentali.

“L’obiettivo è trasformare la riflessione in un gesto concreto, coinvolgendo la comunità in un percorso collettivo di educazione e responsabilità. L’evento vuole essere anche un’occasione per ribadire l’importanza di costruire contesti accoglienti, inclusivi e attenti alle voci delle nuove generazioni”, sottolinea don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Opera Salesiana.

L’evento vedrà anche la partecipazione del Comune di Ragusa, con la presenza dell’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo, e dell’assessora Catia Pasta, con delega alla Pubblica Istruzione. All’incontro prenderanno parte numerosi destinatari che frequentano gli Istituti della città, tra cui Vann’Antò, Crispi-Vetri e Maria Schininà. All’incontro sono stati invitati rappresentanti del volontariato e dell’associazionismo impegnati nel mondo educativo, per favorire un dialogo e una collaborazione sempre più stretta a servizio dei minori.