Pozzallo, raccolta fondi per famiglia operaio morto in incidente sul lavoro

Raccolta fondi a favore della famiglia dell'operaio albanese Artur Deliu, 36 anni, morto a causa di un incidente sul lavoro verificatosi lunedì scorso in un cantiere edile di corso Vittorio Veneto a Pozzallo. L'uomo lascia la moglie e due figli. La comunità pozzallese - e non solo - si è mobilitata per offrire un sostegno concreto alla famiglia di Artur Deliu.. La raccolta fondi viene effettuata presso Planetmovie (Pozzallo, Ispica, Rosolini), Daniela Cartoleria Blanco Distefano (Pozzallo), e a Modica presso Euroalimentari, via Resistenza Partigiana, 41.