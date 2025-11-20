ou
Vittoria, auto finisce contro una vettura parcheggiata: ferita la conducente

CronacaRagusa

Incidente autonomo la scorsa notte a Vittoria in via Colonnello Coria. Per cause da accertare, una giovane alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo la sua corsa contro una vettura parcheggiata. La conducente della 500 è rimasta bloccata per alcuni minuti all'interno dell'utilitaria ed è stata soccorsa da alcuni residenti in attesa dell'arrivo del 118, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
FOTO Franco Assenza

