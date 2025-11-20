Antimafia Sicilia, Regione revochi concessione a società Italo-Belga

La commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia chiede alla Regione che venga immediatamente revocata la concessione demaniale alla Mondello immobiliare Italo Belga S.A, per avere la stessa esternalizzato servizi che erano propri della concessione, "in violazione dell'articolo 45 bis del codice della navigazione e dell'articolo 186 del decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023"".

Così si legge nella relazione sul rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali in concessione, presentata dal presidente della Commissione antimafia all'Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, in sala stampa a palazzo dei Normanni