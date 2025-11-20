ou
Ispica, il sindaco torna in carica dopo la sfiducia: il Tar accoglie la sospensiva

Mille file pedopornografici sul cellulare, arrestato 79enne di Enna

CronacaEnna

Un 79enne originario di Enna ma residente da tempo a Ravenna, è stato arrestato martedì dalla polizia nella città romagnola con un migliaio di file pedopornografici nel telefonino.
Singolare - come riportato dal Resto del Carlino - il modo con il quale l'anziano è finito nei guai: si è presentato in un istituto per inviare soldi all'estero. Davanti ad alcune difficoltà tecniche, ha passato il cellulare all'impiegata per farsi aiutare: a quel punto la donna ha capito che il dispositivo conteneva file con minorenni e ha avvisato la Questura. Il successivo sequestro dello smartphone e di alcune sim, ha consentito agli agenti di rinvenire i file incriminati tra le chat di Whatsapp e Telegram.
Il 79enne, difeso dall'avvocato Francesco Papiani, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Ravenna prevista per domattina.
Gli è stata contestata pure la recidiva reiterata specifica.

