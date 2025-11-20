ou
Ispica, il sindaco torna in carica dopo la sfiducia: il Tar accoglie la sospensiva

Acate, entra in servizio il nuovo scuolabus da 40 posti

CronacaRagusa

Un nuovo scuolabus per la comunità scolastica di Acate, che sostituisce il mezzo ormai obsoleto e con soli 28 posti. Con i suoi 40 posti farà fronte alle esigenze degli alunni che vivono nelle varie contrade e a Marina di Acate. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianfranco Fidone e dal suo vice Ganfranco Ciriacono:"Questo traguardo - affermano gli amministratori - rappresenta un investimento concreto nel diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi, migliorando sensibilmente la qualità, la sicurezza e l'efficienza del servizio di trasporto scolastico. Un mezzo moderno e adeguato garantirà condizioni di viaggio migliori e una maggiore capacità di accoglienza per tutti i nostri studenti. L'iniziativa si inserisce nel programma regionale di potenziamento dei servizi scolastici nelle aree interne della Sicilia, volto a ridurre le disuguaglianze territoriali e assicurare pari opportunità a tutti gli studenti. Ringraziamo l'onorevole Giorgio Assenza per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa".

