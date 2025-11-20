Ispica, il sindaco torna in carica dopo la sfiducia: il Tar accoglie la sospensiva

Resta in carica il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, sfiduciato dal Consiglio nell'ultima riunione dell'assemblea cittadina. Il Tar di Catania ha, infatti, accolto la richiesta di sospensiva presentata dal legale del sindaco sfiduciato, rimettendo tutto in discussione.

La decisione riguarda il ricorso con cui il primo cittadino aveva contestato la validità della mozione di sfiducia, ritenuta presentata oltre i termini previsti. In attesa del pronunciamento nel merito, fissato per il prossimo 16 dicembre, il Tar ha stabilito che il sindaco resti in carica e che non venga nominato alcun commissario straordinario da parte della Regione. La sospensiva ha l’effetto di ripristinare pienamente l’attività amministrativa: sia il consiglio comunale che l’amministrazione tornano a operare regolarmente fino alla decisione definitiva.

Il sindaco, assistito dall’avvocato Antonio Barone, aveva sostenuto che la mozione di sfiducia fosse stata presentata “fuori tempo massimo” e dunque priva dei requisiti di validità. Ora sarà il Tribunale amministrativo regionale di Catania, nella prossima udienza, a valutare nel merito la questione e stabilire il futuro della guida amministrativa del Comune.