La morte di Carmelo Assenza a Floridia, per la madre è stato un omicidio

Carmelo Assenza 43 anni, trovato morto all'interno del bar tra via Paolo VI e via Crispi domenica sera a Floridia, non sarebbe deceduto per cause naturali. Ne è convinta la madre della vittima, Anna Gianni, che ha presentato un esposto-denuncia alla Tenenza dei carabinieri. Il figlio - secondo Anna Gianni - sarebbe morto per le conseguenze di un brutale pestaggio che l'uomo avrebbe subito poco prima della tragedia. La donna , secondo quanto si apprende da fonti investigative, Carmelo sarebbe stato aggredito da persone delle quali conosce nomi e cognomi. Lo avrebbe detto anche ai carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Non è invece dato sapere i motivi dell'aggressione. Per Anna Gianni la morte sarebbe riconducibile agli effetti della brutale pestaggio. Adesso i militari dell'Arma dovranno inoltrare il resoconto dell'esposto - denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa che dovrà decidere se fare effettuare o meno l'autopsia sul corpo di Carmelo Assenza. La salma subito dopo il ritrovamento, è stata posta sotto sequestro e si trova all'obitorio a Catania in attesa della decisione del Pm.

Carmelo Assenza avrebbe potuto riportare delle lesioni interne ad organi vitali che gli hanno così provocato la morte. Se fossero queste le risultanze di una eventuale perizia medico - legale, porebbe trattarsi di omicidio. La madre della vittima ha fatto affiggere sulla saracinesca del bar una foto di Carmelo Assenza con la scritta "Che sia fatta Giustizia".