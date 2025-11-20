L'hub sanitario a Marina di Acate, in Consiglio segnali di apertura al dialogo

Timide aperture di pezzi della maggioranza sulla proposta dell’opposizione di convocare un Consiglio comunale aperto sul tema dell’hub sanitario di Marina di Acate. Mentre i richiedenti rimangono in attesa, Irene Tidona (nella foto), in un post, fa sentire la sua voce autorevole, anche perché occupa uno scranno al Libero Consorzio di Ragusa.

“Lo faccio con senso di responsabilità e con piena consapevolezza del ruolo che svolgo all’interno della maggioranza. Proprio per questo ritengo fondamentale un momento di confronto pubblico ampio e trasparente, soprattutto alla luce del fatto che il Presidente del Consiglio ha una visione diversa sulla gestione di questa discussione. Non voglio entrare in contrapposizione personale, ma credo sinceramente che, su questioni così importanti, nessuno debba avere la sensazione di decidere da solo per tutti. Il ruolo istituzionale del Presidente è prezioso e centrale, e proprio per questo dovrebbe servire ad aprire il dibattito, non a limitarlo. Quando una comunità chiede chiarezza, dobbiamo saper ascoltare”.

“La mia posizione – avverte Irene Tidona (Democrazia Cristiana) - non vuole attrarre nessun tipo di speculazione su possibili frizioni all’interno della maggioranza, perché non si tratta di questo, ma piuttosto della responsabilità verso i cittadini, che viene prima di ogni logica interna. Quando la gente esprime dubbi, domande e preoccupazioni, far finta di nulla sarebbe ingiusto. Il nostro compito è quello di accompagnare la comunità, non di procedere senza spiegare. La trasparenza non è un optional: è un dovere morale verso chi ci ha dato fiducia. Sono fermamente convinta che su temi così delicati, la trasparenza non divide, ma unisce. Non è una scelta di schieramento, è una scelta di rispetto”.

A condividere la sua opinione anche Sara Gianninoto : “Nel ruolo di consigliere comunale, e nel pieno rispetto della fiducia che molti cittadini hanno riposto e continuano a riporre in me, ritengo giusto condividere questo post. Confrontarsi apertamente con la comunità e offrire chiarimenti è un atto di trasparenza che tutela tutti”.