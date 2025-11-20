ou
L'Ast replica al sindaco di Aci Sant'Antonio

CronacaCataniaPalermo

In merito alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore riguardo ai presunti disservizi e alla soppressione della tratta Santa Maria La Stella – Lavinaio, l’Azienda Siciliana Trasporti, precisa che con il nuovo contratto di servizio “ In House ” attivo dal primo luglio 2025 la tratta Santa Maria La Stella – Catania / Lavinaio non rientra più nelle linee affidate ad Ast S.p.A., poich é assegnata ad altro vettore nell ’ ambito della nuova rimodulazione regionale delle competenze. Le variazioni del servizio, quindi, non dipendono da decisioni autonome della Società ma dall ’ assetto definito dagli Enti competenti. Ast, in una nota ha confermato la piena disponibilit à a partecipare a un tavolo tecnico con le Istituzioni coinvolte, al fine di individuare le soluzioni più efficaci per il territorio e per l ’ utenza.

