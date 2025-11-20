Omicidio Ottaviano a Scicli, il Riesame lascia in carcere il presunto assassino

Resta in carcere il 43enne Giovanni Agosta, di Scicli, accusato dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano (nella foto), 41 anni, ucciso nella sua casa di Scicli. Il Tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Gabriella Larato, ha, infatti, confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Agosta. Giuseppe Ottaviano fu assassinato nella notte tra l'11 e il 12 maggio dell'anno scorso. Gli inquirenti hanno ipotizzato motivi passionali alla base dell'omicidio. L’udienza, tenutasi dinanzi al Riesame, era stata richiesta dalla difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Maria Platania. La linea difensiva si era concentrata su due aspetti principali: l’insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico di Agosta, l’assenza delle reali esigenze di custodia cautelare, considerando che l’omicidio risale a circa 18 mesi fa.