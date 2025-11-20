Autista fa zig zag sulla Palermo - Trapani, poi si ferma

Un medico che viaggiava sul pullman di linea Palermo-Trapani - partito alle 9 dal capoluogo siciliano - è riuscito a convincere l'autista a fermarsi nei pressi di Segesta, dopo che il conducente procedeva a zig zag lungo l'autostrada, finendo più volte sui paletti rifrangenti che separano le corsie nei tratti a doppio senso. Il passeggero ha detto all'autista di essere un medico e di ritenere che potesse star male, convincendolo così ad accostare. Il mezzo è rimasto fermo per circa un'ora, fino all'arrivo di un altro autista che ha preso il posto del collega. E' intervenuta una pattuglia della Polizia stradale che ha sottoposto l'autista al test alcolemico.