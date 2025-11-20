Guardia costiera soccorre 21 migranti a Lampedusa

La Guardia Costiera di Lampedusa, nella notte tra il 16 ed 17 novembre scorso, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo dell'Isola, ha salvato 21 persone - tra cui 5 donne e 6 bambini - rimaste bloccate sulla scogliera in località "Mare Morto", a seguito di uno sbarco autonomo.

L'intervento dal mare si è reso necessario in considerazione delle caratteristiche di quel tratto di costa, particolarmente impervio e caratterizzato da bassi fondali. Per tali motivi oltre alla motovedetta SAR CP 308, è intervenuto anche il battello GCB 127 che, con l'ausilio di due "Rescue Swimmer", hanno reso possibili le operazioni di recupero e trasbordo delle persone, precedentemente sbarcate sull'isola.

I 21 migranti, una volta recuperati e trasbordati in sicurezza a bordo delle unità della Guardia Costiera, sono stati trasferiti in porto per gli accertamenti di rito.