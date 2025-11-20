ou
ULTIME NOTIZIE

Trapani, sequestrato pacchetto azionario della Liberty Lines: 46 indagati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Guardia costiera soccorre 21 migranti a Lampedusa

Guardia costiera soccorre 21 migranti a Lampedusa

CronacaAgrigento

La Guardia Costiera di Lampedusa, nella notte tra il 16 ed 17 novembre scorso, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo dell'Isola, ha salvato 21 persone - tra cui 5 donne e 6 bambini - rimaste bloccate sulla scogliera in località "Mare Morto", a seguito di uno sbarco autonomo.
L'intervento dal mare si è reso necessario in considerazione delle caratteristiche di quel tratto di costa, particolarmente impervio e caratterizzato da bassi fondali. Per tali motivi oltre alla motovedetta SAR CP 308, è intervenuto anche il battello GCB 127 che, con l'ausilio di due "Rescue Swimmer", hanno reso possibili le operazioni di recupero e trasbordo delle persone, precedentemente sbarcate sull'isola.
I 21 migranti, una volta recuperati e trasbordati in sicurezza a bordo delle unità della Guardia Costiera, sono stati trasferiti in porto per gli accertamenti di rito.

Potrebbero Interessarti