Trapani, sequestrato pacchetto azionario della Liberty Lines: 46 indagati

Part time Enti locali, Csa - Cisal: aumento delle ore per 15 mila lavoratori

EconomiaCataniaPalermo

"L'aumento delle ore per i 15 mila lavoratori part time degli enti locali siciliani è un obiettivo fondamentale per assicurare i servizi ai cittadini: lo abbiamo ribadito alla Commissione Bilancio dell'Ars e lo ripeteremo la prossima settimana, insieme a tanti sindaci di tutta l'Isola.
Serve un finanziamento strutturale per Asu ed ex contrattisti che, dopo 30 anni, hanno diritto a uno stipendio dignitoso e a una pensione che non sia più bassa di quella sociale". Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal, a margine dell'audizione delle organizzazioni sindacali in Seconda Commissione all'Ars.
"Abbiamo chiesto alle forze parlamentari di individuare già in questa Finanziaria le somme necessarie - continua Cannella - e di attivare un tavolo di confronto con lo Stato sui contributi per il miglioramento delle future pensioni: un tema che ha un enorme impatto su 15 mila famiglie e su un territorio come il nostro".

