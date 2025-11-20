Finanziaria all'Ars, Commissione approva i primi otto articoli

"Si è conclusa la prima giornata di lavori in Commissione Regionale Bilancio, svoltisi in un clima di serenità. Abbiamo proceduto in modo spedito, approvando importanti articoli della manovra finanziaria proposta dal Governo Schifani.

Nel dettaglio, abbiamo dato il via libera agli articoli 1,2,3,6,7,9,14,18". Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, al termine della prima giornata di lavori in Commissione Bilancio all'Assemblea Regionale Siciliana.

"La Finanziaria regionale, di quasi un miliardo e mezzo di euro - spiega -, si incardina su tre assi principali: lavoro, sociale ed emergenze. Fra gli articoli esitati oggi in Commissione, 1 e 2 intendono promuovere l'occupazione attraverso la contribuzione a favore delle imprese che assumono, con una dotazione economica di 200 mila euro. Anche l'articolo 3 è a sostegno dell'occupazione, in modo particolare intende aiutare il South Working che consente ai giovani siciliani di lavorare per imprese fuori dell'Isola, restando nella loro terra. L'articolo 7 prevede fondi a beneficio dell'editoria e il 9 quelli destinati ai disabili gravissimi.

Riprenderemo i lavori all'inizio della prossima settimana con lo stesso spirito costruttivo di oggi".