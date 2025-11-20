Contratto degli infermieri, per Nursing Up: solo briciole: 100 euro al mese

«Nessuno vuole mettere in discussione la legittimità degli aumenti contrattuali destinati alla dirigenza medica. Il punto è un altro, ed è sempre lo stesso: quando si parla di contratto nazionale, chi resta indietro sono gli infermieri. E questa politica, ancora una volta, aveva promesso che noi saremmo stati la priorità». Così esordisce Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, commentando la firma del Contratto collettivo nazionale 2022-2024 della dirigenza medica e sanitaria. “Aumenti fino a 530 euro lordi e arretrati fino a 13.480 euro. E per gli infermieri? Circa 100 euro netti al mese, e nemmeno per tutti. Questa è la verità dei contratti” «Per la dirigenza medica – ricorda De Palma – parliamo di 491 euro lordi medi mensili, con punte di oltre 530 euro, e con arretrati che arrivano a 13.480 euro. Un incremento del 7,27%, sacrosanto e meritato. E per gli infermieri? Il contratto del comparto sanità 2022-2024, secondo i dati diffusi dall’Aran, prevede: 172,70 euro lordi medi mensili per 13 mensilità «Un numero che sembra importante, ma che non corrisponde affatto alla realtà delle buste paga», incalza De Palma. «Perché al netto siamo – nella migliore delle ipotesi – intorno ai 100 euro al mese. Questa è la verità sacrosanta».