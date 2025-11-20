L'Avola si rafforza con l'attaccante under Vincenzo Venutura: arriva dal Melilli

l Calcio Avola 1949 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Ventura. Classe 2007, attaccante esterno, ha cominciato la stagione con il Melilli, squadra che milita nello stesso girone di Eccellenza dei rossoblu, e ha vestito le maglie di Leonzio e Vittoria. In settimana ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra ed é a disposizione del tecnico Attilio Sirugo.

Contestualmente la società comunica l’interruzione del rapporto con l’attaccante Domenico Cannarozzi, augurandogli buona fortuna per il proseguo della stagione e ringraziandolo per l’impegno dimostrato in questo primo scorcio di stagione con la casacca rossoblu.

(Nella foto il diesse Marco Cammarata con il nuovo arrivo Vincenzo Ventura)