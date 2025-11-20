ou
Il Siracusa interrompe il contratto con Capanni: nessun dramma per il tecnico Turati

Il Siracusa Calcio 1924 alla vigilia del confronto contro l'Altamura, ha risolto il contratto con l'attaccante Luan Capanni. Il club azzurro ringrazia il calciatore per l'impegno profuso nesi mesi in azzurro e gli augura le migliori fortune personali e professionali. Per Marco Turati non sarà un'assenza di peso, anche perchè Capanni, non ha lasciato alcun segno positivo in questo avvio di stagione. Le speranze dei tifosi azzurri sono orientate sui futuri arrivi in azzurro. Il patron Alessandro Ricci avrebbe dato mandato al diesse Antonello Laneri di rafforzare la squadra con 4 nuovi elementi.

