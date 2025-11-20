Trapani, sequestrato pacchetto azionario della Liberty Lines: 48 indagati

La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito il sequestro preventivo per oltre 100 milioni di euro nonché a valere sull’interocompendio aziendale e sulle quote sociali della Liberty Lines, società armatoriale che opera nei trasporti veloci per passeggeri sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori (Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria, Ustica), quale profitto dei reati di truffa ai danni dello stato, corruzione e frode nell’esecuzione di un servizio pubblico ipotizzati nei confronti di soggetti riconducibili alla governance della società, alla sua compagine sociale e ai suoi manager e dirigenti. In particolare, come spiegato in una nota dalle Fiamme Gialle, la società è accusata di aver accresciuto indebitamente i propri profitti incassando ingenti contributi dalla Stato nonostante il mancato rispetto delle condizioni di trasporto contemplate dal contratto pubblico stipulato, con particolare riferimento alle procedure e ai protocolli di sicurezza normativamente previsti.

La Procura della Repubblica di Trapani, che coordina le indagini, tenuto conto della complessità, della strategicità e della rilevanza pubblica delle attività aziendali, poste al servizio della collettività, ha nominato un collegio di amministratori giudiziari, composto da tre membri (due dottori commercialisti e un avvocato), al fine di ripristinare le condizioni di legalità e, in pari tempo, garantire e assicurare la continuità aziendale e del servizio pubblico di collegamento alle isole minori, contemperato dalle imprescindibili esigenze di sicurezza deipasseggeri, nonché la piena tutela dei livelli occupazionali. L'attività di trasporto quindi proseguirà senza soluzione di continuità e i collegamenti resteranno pienamente operativi, senza variazione o interruzione alcuna riconducibile all’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

Nell'inchiesta ci sono 48 indagati, comprese le due società Liberty Lines Spa e Sns società di navigazione siciliana. Nel provvedimento si valuta in oltre 90milioni il fatturato della Liberty Lines che un attivo patrimoniale di 150 milioni di euro e oltre 750 dipendenti.