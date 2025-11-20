ou
ULTIME NOTIZIE

Scontro tra auto e furgone, morta una donna a Belcastro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Mantova, madre morta da 3 anni: si finge lei per incassare pensione

Mantova, madre morta da 3 anni: si finge lei per incassare pensione

Fatti&Notizie

Per tre anni ha nascosto il cadavere mummificato della madre per continuare a ritirarne la pensione e, quando la carta d'identità della defunta è scaduta, si è presentato all'Anagrafe vestito da donna.
È accaduto a Borgo Virgilio, nel Mantovano.
L'uomo, un infermiere di 57 anni, è indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all'Inps e falso ideologico.
A scoprire il cadavere è stata la Polizia Locale, intervenuta nella sua abitazione dopo che l'uomo è stato smascherato dal personale dell'Anagrafe.

Potrebbero Interessarti