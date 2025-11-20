Mantova, madre morta da 3 anni: si finge lei per incassare pensione

Per tre anni ha nascosto il cadavere mummificato della madre per continuare a ritirarne la pensione e, quando la carta d'identità della defunta è scaduta, si è presentato all'Anagrafe vestito da donna.

È accaduto a Borgo Virgilio, nel Mantovano.

L'uomo, un infermiere di 57 anni, è indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all'Inps e falso ideologico.

A scoprire il cadavere è stata la Polizia Locale, intervenuta nella sua abitazione dopo che l'uomo è stato smascherato dal personale dell'Anagrafe.