Si ribalta muletto in frantoio, muore 26enne a Bisceglie

Un uomo di 26 anni, Giovanni Belgiovine, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre era a lavoro sul piazzale antistante di un frantoio in via San Pietro a Bisceglie, nel nord Barese.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava guidando un muletto che, nel corso di una manovra, si è ribaltato schiacciandolo.

I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili: il 26enne è morto sul colpo. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici della prevenzione dello Spesal della Asl Bat che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.