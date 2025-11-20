Scontro tra auto e furgone, morta una donna a Belcastro

Una donna di 66 anni di Steccato di Cutro (Crotone) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 106.

Il sinistro si è verificato a Belcastro, al confine tra le province di Crotone e Catanzaro, tra una utilitaria e un furgone.

La donna alla guida dell'auto è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro dov'è morta poco dopo.

Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina.

La viabilità sulla statale 106 ha subito forti rallentamenti in conseguenza dell'incidente, rientrati in serata.