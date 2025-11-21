Calcio, Promozione. Il Frigintini cerca riscatto nel derby di Scicli

Seconda trasferta consecutiva per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa, che dopo l'ennesima prova positiva in termini di prestazione fornita al “Megarello” di Augusta, domani pomeriggio sarà di scena al “Ciccio Scapellato” di Scicli ospite dei cremisi di Carmelo Giglio che devono riscattare il k0 pesante subito nel turno precedente per mano dell'Akragas. Un derby molto importante, quello in programma sabato allo “Scapellato” perchè sulla terra battuta dell'impianto di contrada Jungi si affrontano due squadre in cerca di punti per inseguire un obiettivo comune: la permanenza nel secondo campionato regionale per importanza.

In classifica sta meglio lo Scicli CR che ha conquistato 7 punti in otto giornate contro i quattro racimolati dai rossoblu modicani, ma in un derby molto importante che sarà anche uno scontro salvezza nessuna delle due squadre parte con i favori del pronostico, anche se lo Scicli CR giocando in casa parte leggermente favorito per avere la possibilità di giocare in un terreno a cui i cremisi sono più abituati e soprattutto avendo dalla loro parte il tifo degli ultras che non è mai mancato anche nelle trasferte nonostante i risultati non siano quelli che i tifosi si aspettassero.