Basket, la Passalacqua Ragusa ospita sabato sera Vicenza

La Passalacqua Ragusa sabato sera, inizio match alle 20.30, ospiterà Vicenza per l’ottavo turno del campionato di serie A2 femminile. Cinque incontri disputati per entrambe le squadre, con un doppio turno di stop, il primo per il campionato a 13 squadre che impone il fermo di una squadra a turno, e il secondo per la pausa delle Nazionali. Vicenza arriva a Ragusa con quattro gare perse sulle cinque disputate (Treviso, Faenza, Alpo e Bolzano), ma non è squadra da sottovalutare; ha dato filo da torcere fino all’ultimo secondo alle formazioni che ha affrontato.

La Passalacqua Ragusa non si è mai fermata; ha continuato a lavorare sull’intensità difensiva, sul ritmo e sul potenziamento individuale e di squadra per riprendere ritmo e consolidare fiducia. L’incontro in programma sabato alle 20,30 al Pala Minardi verrà arbitrato dai signori Jacopo Spinelli di Como e Leonardo Petruzzi di Milano.

NELLA FOTO, Ilaria Moriconi