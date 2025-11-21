Festino di Santa Rosalia, premio eventi culturali

Il 400+1 Festino di Santa Rosalia del Comune di Palermo, per la realizzazione tecnica di Terzo Millennio srl progetti artistici e Odd Agency srl, si è aggiudicato il primo posto al Bea-Best event award 2025 per la categoria eventi culturali, al Festival Italiano degli eventi e della live communication conclusosi ieri all'auditorium Parco della musica Ennio Morricone a Roma.

La festa di fede e di popolo per celebrare la patrona della città di Palermo ha avuto la meglio su Ninentynine, di Difesa Servizi, per il ritorno in Italia dell'Amerigo Vespucci a chiusura del tour mondiale, e su Mosaico Studio-World meeting on human fraternity" della Fondazione Fratelli Tutti.

"L'importante successo del Comune di Palermo è stato completato dal terzo posto riportato da 400+1 Festino di Santa Rosalia - si spiega in una nota -. anche nella categoria eventi celebrativi della stessa manifestazione".