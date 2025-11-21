Aggressione al liceo 'Basile' di Messina: identificata una delle due ragazze

È stata identificata una delle due ragazze che martedì scorso hanno aggredito una studentessa di 17 anni all'interno del liceo Basile di Messina. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dalla Procura per i minorenni, hanno permesso di ricostruire la dinamica del pestaggio e di riconoscere una delle autrici, ex alunna dell'istituto. La Procura sta valutando tempi e modalità per ascoltare le due minorenni e potrebbe disporre approfondimenti sul loro contesto familiare. La vittima, rientrata subito a scuola, ha fornito una dettagliata denuncia ai carabinieri. Sul caso sono intervenute istituzioni e amministrazione comunale, che hanno condannato l'episodio.