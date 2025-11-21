ou
Esalazioni di ammoniaca alla Stm, esposto a Catania

Incidente stradale, donna investita a Catania in viale Vittorio Veneto

CronacaCatania

Incidente all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Gabriele D'Annunzio, a Catania. Una donna è stata investita da un camion, per cause ancora in fase di accertamento.
Il traffico ha subito un inevitabile rallentamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo etneo insieme ai colleghi della Polizia di Stato. La donna è stata trasportata all'ospedale Garibaldi Centro per le ferite riportate.
Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale, non versa in gravi condizioni.

