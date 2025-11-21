Donne, corso di autodifesa della polizia a Siracusa

La Questura di Siracusa, nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione e alla repressione del grave fenomeno della violenza sulle donne, organizza, anche quest’anno, presso la Palestra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Siracusa sita all’interno dell’Istituto Comprensivo “N. Martoglio”, un corso di autodifesa destinato alle donne. Il corso, fortemente voluto dal Questore, Roberto Pellicone, sarà tenuto dagli istruttori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Siracusa e si articolerà in due incontri pomeridiani settimanali. Quest’anno, l’invito a partecipare al corso di autodifesa è rivolto anche alle donne impiegate nelle cosiddette “helping professions”: personale sanitario, insegnanti e collaboratori scolastici, categorie particolarmente a rischio nel loro contesto lavorativo. L’opening del corso si terrà alle ore 17.00 del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.