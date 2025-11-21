Turista spagnola rapinata in un B&B: 41enne arrestato a Catania

Eseguita un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa nei confronti di un 41enne, accusato di rapina aggravata a Catania. In base a quanto dichiarato dalla vittima, una turista spagnola alloggiata in un B&B, l'uomo, con il volto coperto da un cappellino, dopo essersi introdotto nella struttura ricettiva, l'ha aggredita riuscendole con violenza a strapparle due collanine e un orologio in oro per poi fuggire con lo stesso ciclomotore con cui, poco prima, era arrivato. Le tempestive indagini, coordinate dalla procura, da parte della Squadra Antirapina della Squadra Mobile, hanno poi permesso di individuare, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il 41enne condotto in carcere.