Versano soldi per un viaggio di un amico, 2 denunce per una truffa a Catania

La titolare e un dipendente diun'agenzia di viaggi di Catania sono stati denunciati dallapolizia. I due hanno trattenuto 750 euro versati dagli amici diun uomo che per il suo cinquantesimo compleanno avevamanifestato il desiderio di fare un viaggio e per questo avevaaperto un'apposita lista nell'agenzia specializzatanell'organizzazione di pacchetti-viaggio. L'uomo ha contattato telefonicamente l'operatore dell'agenziaper ricevere alcuni preventivi, ma nessuno l'ha richiamato.Recatosi sul posto, ha scoperto che l'agenzia aveva cessatol'attività da circa un mese. Rintracciata la titolare, ilcliente è stato rassicurato che la somma gli sarebbe statarestituita attraverso un bonifico, mai effettuato. Dalleverifiche dei poliziotti è emerso che l'agenzia in non era nuovaa condotte del genere, avendo trattenuto in modo illegittimo isoldi di numerosi clienti. Rintracciati il dipendente di 58 annie la titolare di 36, che aveva precedenti, li hanno denunciatiin concorso per truffa.