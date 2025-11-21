ou
Tenta di sfondare la porta della ex, arrestato ad Agrigento

CronacaAgrigento

Tenta di sfondare la portadell'abitazione dell'ex per aggredirla. Dopo averlo fatto 2volte in meno di 24 ore, la donna-vittima ha raccontato aicarabinieri anni di violenze e vessazioni, anche davanti aifigli minori. E i militari dell'Arma sono riusciti arintracciare e ad arrestare, in flagranza differita, il 46enneromeno, residente a Campobello di Licata, che è stato portatoin carcere ad Agrigento. È accusato di maltrattamenti controfamiliari o conviventi.I carabinieri hanno acquisito i filmati della videosorveglianzapresente in zona e le dichiarazioni di diverse persone.

