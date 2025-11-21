Esalazioni di ammoniaca alla Stm, esposto a Catania

"I vertici aziendali della Stm ieri hanno comunicato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza-Rls che è stata presentata denuncia contro ignoti per le esalazioni di ammoniaca avvertite nella notte del 3 novembre dai dipendenti in servizio nello stabilimento. È un primo passo, ma non basta. Chiediamo accertamenti sullo stato di salute del personale e chiarezza sulla inadeguata gestione di quell'emergenza".Lo afferma il segretario generale della Uilm di Catania, Giuseppe Caramanna, che ricorda "come nel corso delle assemblee di queste settimane siano state segnalati dai lavoratori numerosi episodi di malessere, oltre ai timori di danni a produzioni e attrezzature". Quindi, sottolinea che "a oggi non sono state fornite dall'aziende risposte adeguate sull'accaduto, ma soltanto una promessa di nuovi incontri con Rsu e Rls".

"Noi della Uilm - conclude Caramanna - chiediamo interventi urgenti e trasparenti che coinvolgano la Prefettura e gli enti preposti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro per accertare le cause del forte odore di gas, l'impatto sulla salute dei lavoratori. E ancora per verificare eventuali problemi a impianti e materiali, oltre a fornire garanzie sul pieno rispetto delle procedure di sicurezza".