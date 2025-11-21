ou
Palazzo Tumino e la cittadella della giustizia di Ragusa, un affare da 50 milioni



Incidente a Pantelleria, morto un motociclista

CronacaTrapani

Incidente stradale mortale, a Pantelleria. A perdere la vita un motociclista, Giuseppe Belvisi, di 34 anni. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro avvenuto lungo la strada comunale che da contrada Scauri conduce alla contrada di Rekale.
L'uomo, che indossava il casco, è stato subito soccorso con un'ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. La vittima lascia la moglie e due figli piccoli, una bimba di 10 anni ed un bambino di 5 anni.

